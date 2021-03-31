На своей презентации китайская компания Xiaomi показала столько разных устройств, что разговоры о них не утихнут еще долго. Кроме, конечно, смартфонов, одними из ожидаемых устройств были ноутбуки. Производитель не подвел: Mi Laptop Pro показали и рассказали о его характеристиках.

Портативные компьютеры Mi Laptop Pro нового поколения дебютировали с диагональю дисплея 15,6 и 14 дюймов. Старшая версия получила высококачественный экран OLED формата 3.5 K с разрешением 3456x2160 пикселей и соотношением сторон 16:10.

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Другие характеристики

Панель экрана занимает 93 процента площади крышки благодаря очень тонким рамкам. Защищает его стекло Gorilla Glass. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Панель такого же типа используется во флагманских смартфонах Xiaomi. Максимальная яркость экрана составляет 600 кд/м2, что достаточно много для ноутбуков.



Mi Laptop Pro 15 / Фото Xiaomi

14-дюймовая модель снабжена матрицей LCD формата 2.5 K с разрешением 2560x1600 точек. Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц.

Ноутбуки работают на процессорах Intel Core одиннадцатого поколения: это может быть чип Core i7-11370h или Core i5-11300h. Графическая подсистема, в зависимости от модификации, использует ускоритель Intel Iris X или дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX450 с 2 ГБ видеопамяти.



Mi Laptop Pro 14 / Фото Xiaomi

Все версии оснащаются 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем на 512 гигабайт. Присутствуют адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсы USB Type-C и Thunderbolt 4, стандартное 3,5-мм аудиогнездо.



Mi Laptop Pro / Фото Xiaomi

Старшая версия имеет габариты 348,4х237,5х16,3 миллиметра, младшая — 315,6х220,4х15,6 миллиметра. Вес составляет соответственно 1,8 и 1,5 килограмма. Ноутбук имеет толщину всего 15,9 мм. Корпус выполнен из авиационного алюминия 6-й серии.

В новинках установлена аккумуляторная батарея емкостью 66 Вт*ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Цены

Цены начинаются с 990 долларов за модель на базе Core i5 с 16 гигабайтами оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Версия на Core i7 стоит 1200 долларов с таким же объемом памяти. На компьютерах установлена операционная система Windows 10.

На Xiaomi Mi Laptop Pro 15 можно оформить предзаказ в Китае уже сегодня, продажи начнутся 2 апреля. В мае анонсировали выход 15-дюймового ноутбука на базе AMD Ryzen 5000h.



Mi Laptop Pro / Фото Xiaomi