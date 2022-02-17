Xiaomi представила маршрутизатор Redmi Router AX5400 с чипом Qualcomm

Китайская компания Xiaomi анонсировала маршрутизатор Redmi Router AX5400 с возможностью использования в беспроводных сетях. Новинка соответствует стандарту Wi-Fi 6 или IEEE 802.11ax.

Чем особенный маршрутизатор

Роутер построен на процессоре Qualcomm IPQ5018 с двумя вычислительными ядрами и блоком NPU (Neural Processing Unit) для ускорения операций, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. Объем оперативной памяти составляет 512 Мбайт.

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Устройство имеет сетевой порт 2.5 GbE, три разъема 1GbE LAN и порт 1GbE WAN. Допускается подключение до 248 клиентов. Новинка автоматически распознает мобильные игровые сценарии и уменьшает задержку на 20%.

Реализованы средства безопасности WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE. Упомянута поддержка технологий OFDMA (многопользовательская версия цифровой модуляции OFDM) и MU-MIMO (многопользовательский вход / множественный выход).

Новинка относится к игровому классу.

В передней части есть подсветка с возможностью воспроизведения 16 миллионов цветовых оттенков.

Есть четыре внешние антенны.



Маршрутизатор Redmi Router AX5400 / Фото Xiaomi

Цена

Купить маршрутизатор Redmi Router AX5400 можно будет по ориентировочной цене 95 долларов.