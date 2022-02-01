Xiaomi представила лампу, которая не излучает синий свет, защищая глаза во время чтения

Компания Xiaomi представила необычную умную лампу. В ее основе лежит новый источник света с функцией защиты глаз, поэтому ее рекомендуют для чтения и письма

В феврале 2021 года Xiaomi выпустила очень интересный гаджет, в котором объединила светильник и Bluetooth-динамик. Продукт оказался очень популярным – главную роль в этом сыграла именно лампа, не излучающая синий свет. Поэтому компания решила разделить эти два устройства и выпустить отдельно умную лампу. Новинка получила название Midian Light-Sensing Reading Lamp.

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Как это работает

В основе нового источника света лежит золотисто-желтый светодиод на кремниевой подложке.

Лампа для чтения и письма с защитой глаз имеет оптическую конструкцию с двойным кольцом, сочетающую в себе рабочий белый свет и не излучает синий.

Что такое синий свет и опасен ли он для человека Синий свет – часть видимого спектра, который воспринимает глаз. В большинстве случаев он не опасен, однако может в определенной степени влиять на организм человека. Именно такой свет излучают экраны мобильных и компьютерных устройств. В первую очередь страдает сон. Под воздействием синего спектра света, например от люминесцентной лампы или смартфона, нарушается выработка мелатонина, вследствие чего возникают нарушения сна, такие как бессонница. При этом даже когда человек засыпает, качество сна понижено. Поэтому медики рекомендуют за несколько часов до засыпания не использовать электронные устройства с экранами.

Midian Light-sensing Reading Lamp / Фото Xiaomi

В Midian Light-sensing Reading Lamp также есть встроенный интеллектуальный алгоритм распознавания света.

После включения светочувствительной функции, настольная лампа будет продолжать определять яркость окружающего освещения.

Благодаря интеллектуальному алгоритму яркость лампы регулируется автоматически, а освещение рабочего стола всегда поддерживается на оптимальном уровне.



Midian Light-sensing Reading Lamp / Фото Xiaomi

Midian Light-sensing Reading Lamp использует высококачественные белые светодиодные чипы, теплый белый свет 4000K, высокий индекс цветопередачи, а центральное освещение может достигать 2000 люкс.

Конструкция обеспечивает большую площадь освещения.

На стадии сбора средств цена Midian Light-sensing Reading Lamp составляет 62 доллара, а затем увеличится до 125 долларов.