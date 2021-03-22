Китайская компания Xiaomi презентовала новые флагманские смартфоны под брендом POCO. В линейку вошли два смартфона POCO F3 и POCO X3 Pro.

Обе модели получили дисплей диагональю 6,67 дюйма, но на базе различных технологий: AMOLED в POCO F3 и LCD в POCO X3 Pro. В обоих случаях разрешение составляет 2400х1080 пикселей и оба поддерживают частоту обновления 120 Гц.

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Характеристики POCO F3 и POCO X3 Pro

Модель POCO F3 имеет поддержку стандарта связи 5G и работает на базе процессора Snapdragon 870. POCO X3 Pro работает под управлением доступного чипсета Snapdragon 860.

Обе модели предлагаются в конфигурациях 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. В новинках используется хранилище на базе памяти стандарта UFS 3.1.

Модели отличаются камерами. В случае POCO F3 – тройная камера:

48-мегапиксельный сенсор,

8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов,

5-мегапиксельный телемакромодуль.

Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

POCO X3 Pro имеет 4 модуля камеры:

основная на 48 Мп,

8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов,

2-мегапиксельный макро модуль,

2-мегапиксельный сенсор глубины.

Смартфон POCO F3 получил аккумулятор емкостью 4520 мАч. При этом в POCO X3 Pro батарея на 5160 мАч. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также обе новинки имеют стерео динамики.

Смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro / Фото пресс-служба Xiaomi

Цена

Смартфон POCO F3 поступит в продажу в трех цветах: Arctic White, Night Black и Deep Ocean Blue.

Конфигурация на 6/128 ГБ стоит на глобальном рынке 349 евро (11 200 гривен).

Версия POCO F3 на 8/256 ГБ оценена в 399 евро (12 800 гривен).

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POCO X3 Pro доступен в цветах Phantom Black, Frost Blue и Metal Bronze.

Цена конфигурации POCO F3 на 6/128 ГБ составляет 249 евро (8 тысяч гривен).

Версия на 8/256 ГБ – 299 евро (9 600 гривен).

Украинские цены будут объявлены дополнительно.