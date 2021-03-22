Xiaomi представила флагманские смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro
Китайская компания Xiaomi презентовала новые флагманские смартфоны под брендом POCO. В линейку вошли два смартфона POCO F3 и POCO X3 Pro.
Источник:24 канал
Обе модели получили дисплей диагональю 6,67 дюйма, но на базе различных технологий: AMOLED в POCO F3 и LCD в POCO X3 Pro. В обоих случаях разрешение составляет 2400х1080 пикселей и оба поддерживают частоту обновления 120 Гц.
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Характеристики POCO F3 и POCO X3 Pro
Модель POCO F3 имеет поддержку стандарта связи 5G и работает на базе процессора Snapdragon 870. POCO X3 Pro работает под управлением доступного чипсета Snapdragon 860.
Обе модели предлагаются в конфигурациях 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. В новинках используется хранилище на базе памяти стандарта UFS 3.1.
Модели отличаются камерами. В случае POCO F3 – тройная камера:
- 48-мегапиксельный сенсор,
- 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов,
- 5-мегапиксельный телемакромодуль.
Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.
POCO X3 Pro имеет 4 модуля камеры:
- основная на 48 Мп,
- 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов,
- 2-мегапиксельный макро модуль,
- 2-мегапиксельный сенсор глубины.
Смартфон POCO F3 получил аккумулятор емкостью 4520 мАч. При этом в POCO X3 Pro батарея на 5160 мАч. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также обе новинки имеют стерео динамики.
Смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro / Фото пресс-служба Xiaomi
Цена
Смартфон POCO F3 поступит в продажу в трех цветах: Arctic White, Night Black и Deep Ocean Blue.
- Конфигурация на 6/128 ГБ стоит на глобальном рынке 349 евро (11 200 гривен).
- Версия POCO F3 на 8/256 ГБ оценена в 399 евро (12 800 гривен).
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POCO X3 Pro доступен в цветах Phantom Black, Frost Blue и Metal Bronze.
- Цена конфигурации POCO F3 на 6/128 ГБ составляет 249 евро (8 тысяч гривен).
- Версия на 8/256 ГБ – 299 евро (9 600 гривен).
Украинские цены будут объявлены дополнительно.
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