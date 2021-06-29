Замок представили в Китае. Особенностью Auto Smart Door Lock является встроенная камера с сверхширокоугольным объективом с углом обзора 172 градусов. Кроме камеры, в замок встроенная ручка, цифровая панель и звонок. По сути, новинка является решением "все в одном".

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Преимущества разумного замка

Камера позволяет вести видеонаблюдение за территорией возле входной двери. Она выводит картинку на экран смартфона, когда гость звонит в дверной звонок. При соответствующей настройке она запишет и отправит в облачное хранилище короткие ролики с посетителями у двери. Также камера обеспечивает распознавание лиц хозяев. Производитель заявляет о точности распознавания 98,94 процента.



Auto Smart Door Lock Pro / Фото Xiaomi

В общем замок поддерживает семь видов идентификации жителей квартиры или дома.

Кроме всего прочего, здесь есть и NFC, Bluetooth и цифровой код.

В Auto Smart Door Lock Pro установлены две аккумуляторные батареи: непосредственно для замка и для камеры.

Автономность первого – около 12 месяцев.

Камера на полной зарядке работает 3-5 месяцев.

В Китае уже начали принимать предварительные заказы на Xiaomi Auto Smart Door Lock. За него нужно заплатить от 15 до 30 долларов. Реальные продажи стартуют чуть позже, и тогда же нужно будет внести остаток суммы.

Устройство будет стоить 325 долларов.