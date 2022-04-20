Устройство под названием Xiaomi MIJIA dual-brush wireless mopping machine оснащено двумя щетками и предлагает новый способ очистки пола.

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Как работает автоматическая швабра

Передняя щетка смывает грязь спереди, а задняя щетка вытирает пятна сзади, тем самым повышая эффективность очищения. Встроенный двигатель позволяет легко перемещать швабру.

Кроме того, устройство может чистить щетку водой в режиме реального времени, чтобы поддерживать ее чистоту во время использования.



Xiaomi MIJIA dual-brush wireless mopping machine / Фото Xiaomi

После завершения уборки все, что нужно сделать пользователю, это положить щетку обратно на основание и включить вспомогательную очистку с помощью одной кнопки. Это уменьшает частоту ухода за щеткой.

При уборке под диваном или кроватью швабру можно отрегулировать так, чтобы она принимала горизонтальное положение с толщиной всего 13 сантиметров. Также швабру можно повернуть в вертикальное положение в любой момент.

Двигатель автоматически останавливается, когда вода заканчивается или уровень загрязнения швабры слишком высок. В этом случае швабра издает звуковой сигнал, чтобы напомнить вам необходимость очистки.

Автономность и цена

Батареи хватает на 35 минут работы (достаточно, чтобы убрать квартиру). Швабра оснащена встроенным баком для воды на 420 миллилитров и баком для сточной воды на 200 миллилитров.

В настоящее время Xiaomi MIJIA dual-brush wireless mopping machine предлагается в Китае по цене 140 долларов