Особенности аккумуляторной дрели MiJia Brushless Smart Home Electric Drill

Устройство сделано из качественного пластика, который, по заявлению производителя, устойчив к царапинам и пятнам. Также гаджет получил прорезиненную ручку и дисплей.

Интересно Xiaomi выпустила зарядный кабель для iPhone – выдержит 30 000 сгибаний

На дисплей выводится важная информация об уровне заряда аккумулятора и режимах работы, которых всего три. Они переключаются нажатием кнопки на корпусе. Самый мощный может похвастаться крутящим моментом 30 Нм и скоростью вращения 1400 об/мин.

По словам компании, MiJia Brushless Smart Home Electric Drill можно использовать с различными видами дерева, алюминиевыми трубами, а также со стальными и металлическими пластинами.

Фото MiJia Brushless Smart Home Electric Drill

Фото Xiaomi

За автономность новинки отвечает аккумулятор на 2000 мАч. Такого объема хватит, чтобы закрутить в дерево саморезы более 550 раз или просверлить 6-миллиметровую стальную пластину больше 22 раз.

Цена и дата выхода

MiJia Brushless Smart Home Electric Drill уже продают на Xiaomi Youpin за 68 долларов (≈1901 гривна). Затем новинка будет стоить 76 долларов (≈2124 гривны).