Xiaomi представила 11-дюймовый планшет Pad 5 с процессором Snapdragon 860

Китайская компания Xiaomi 16 сентября официально представила планшетный компьютер Pad 5. Это международная версия устройства, который ранее дебютировал на китайском рынке под названием Mi Pad 5.

Чем особенный Pad 5 от Xiaomi

Гаджет оснащен 11-дюймовым дисплеем формата WQHD+ с разрешением 2560 × 1600 пикселей. Частота обновления этой панели достигает 120 Гц. Взаимодействовать с экраном можно с помощью специального пера Xiaomi Smart Pen.

Интересно Xiaomi показала собственный концепт "умных" очков: что в них особенного

Процессор и оперативка

Вычислительная нагрузка легла на процессор Snapdragon 860 разработки Qualcomm.

чип содержит восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,96 ГГц;

графический ускоритель Adreno 640;

и сотовый модем Snapdragon X24 LTE.

Кроме того планшет получил целых 6 Гбайт оперативной памяти.



Планшет Xiaomi Pad 5 / Фото Xiaomi

Камеры

За фото возможности отвечает основная камера с 13-мегапиксельным датчиком, для любителей селфи или же для проведения конференций или видеозвонков имеется фронтальная камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Кроме того, присутствует аудиосистема с четырьмя динамиками.

Автономность

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 8720 мА*ч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Цена

Покупатели на европейском рынке смогут выбирать между моделями с флеш-накопителем емкостью 128 и 256 Гбайт. Цена составит соответственно 349 и 399 евро.