Xiaomi представила 11-дюймовый планшет Pad 5 с процессором Snapdragon 860
Источник:24 канал
Китайская компания Xiaomi 16 сентября официально представила планшетный компьютер Pad 5. Это международная версия устройства, который ранее дебютировал на китайском рынке под названием Mi Pad 5.
Чем особенный Pad 5 от Xiaomi
Гаджет оснащен 11-дюймовым дисплеем формата WQHD+ с разрешением 2560 × 1600 пикселей. Частота обновления этой панели достигает 120 Гц. Взаимодействовать с экраном можно с помощью специального пера Xiaomi Smart Pen.
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Процессор и оперативка
Вычислительная нагрузка легла на процессор Snapdragon 860 разработки Qualcomm.
- чип содержит восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,96 ГГц;
- графический ускоритель Adreno 640;
- и сотовый модем Snapdragon X24 LTE.
Кроме того планшет получил целых 6 Гбайт оперативной памяти.
Планшет Xiaomi Pad 5 / Фото Xiaomi
Камеры
За фото возможности отвечает основная камера с 13-мегапиксельным датчиком, для любителей селфи или же для проведения конференций или видеозвонков имеется фронтальная камера на основе 8-мегапиксельного сенсора. Кроме того, присутствует аудиосистема с четырьмя динамиками.
Автономность
За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 8720 мА*ч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт.
Цена
Покупатели на европейском рынке смогут выбирать между моделями с флеш-накопителем емкостью 128 и 256 Гбайт. Цена составит соответственно 349 и 399 евро.