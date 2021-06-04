Владельцы iPhone 12 могут обменять их на Xiaomi Mi 11 Ultra всего за 55 долларов в Китае

Компания Xiaomi объявила о заманчивой акции в Китае. До 20 июня желающие приобрести флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra могут получить его в обмен на старый смартфон с доплатой.
Если цена старого смартфона превышает 235 долларов, покупатели смогут получить дополнительную скидку. Она составит 155 долларов.
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Условия обмена
- iPhone 12 можно обменять на Xiaomi Mi 11 Ultra всего за 55 долларов.
- Тогда как владельцам iPhone 11 придется доплатить 330 долларов.
- При обмене Huawei Mate 30 5G сумма доплаты составит 400 долларов.
- Если же сдать прошлогодний флагман Xiaomi Mi 10 Ultra, то придется доплатить 333 доллара.
В Китае базовая версия Xiaomi Mi 11 Ultra, оснащенная 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, оценена в 915 долларов.
- Самый новый флагман компании оснащен 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением 3200х1440 точек и частотой обновления 120 Гц.
- Защиту от повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus. Также смартфон защищен от влаги по стандарту IP68.
- В левом верхнем углу экрана располагается 20-мегапиксельная селфи-камера.
- В состав тройной основной камеры вошли сенсор Samsung ISOCELL GN2 на 50 мегапикселей и системой автофокусировки Dual Pixel Pro, 13-мегапиксельный датчик OmniVision и блок с 8-мегапиксельным сенсором OmniVision (с 5-кратным зумом).
- Процессор в смартфоне – Qualcomm Snapdragon 888.
- За звук отвечает система стереодинамиков Harman Kardon.
- Питает смартфон аккумулятор емкостью 5000 мА*ч.
- Присутствует беспроводная зарядка на 67 Вт. Как заявляет производитель, смартфон зарядится до 100 процентов всего за 36 минут.