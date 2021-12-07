Xiaomi предлагает 50-дюймовый 4K-телевизор по цене недорогого смартфона

Xiaomi анонсировала новую версию своего телевизора Mi TV ES 2022 с поддержкой Dolby Vision и приличным набором технологий. Однако наиболее интересна в нем цена.

Эта линейка телевизоров была представлена еще летом. Тогда она насчитывала три модели – с экранами диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Теперь же компания выпустила версию на 50 дюймов и просит за нее крайне приятную цену.

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Сколько стоит Mi TV ES 2022

Старшие модели предлагаются по ценам в 525, 680 и 930 долларов соответственно. Новая же версия на 50 дюймов стоит 377 долларов.

Телевизор оснащен жидкокристаллической панелью со светодиодной подсветкой разрешением 3840х2160 пикселей.

Частота обновления – 60 герц.

Заявленные углы обзора – 178 градусов.

Экран охватывает 94 процента цветовой гаммы DCI-P3 и имеет пиковую яркость 600 кандел на метр квадратный.

Кроме того, поддерживает расширенный динамический диапазон Dolby Vision.



Xiaomi Mi TV ES 2022 / Фото Xiaomi

Сердцем новинки является процессор MediaTek MT9638, который включает четыре ядра ARM Cortex-A55 и графический процессор ARM Mali G52 (2EE) MC1.

В телевизоре установлено 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной.

Работает он под управлением MIUI for TV 3.0 на базе Android.

Телевизор получил Wi-Fi, Bluetooth 5.0, три разъема HDMI, два USB, AV, ATV/DTMB, S/PDIF и Ethernet.

Также в оснащение входят микрофоны для распознавания голосовых команд и два динамика мощностью по 12,5 ватт (суммарно 25 ватт) с поддержкой DTS-HD и Dolby Audio.

В Китае новинка уже поступила в продажу.