Xiaomi разрабатывает смартфон, похожий на настоящий зеркальный фотоаппарат

Ни для кого не секрет, что при всех своих мегапикселях и алгоритмах, ни один смартфон не сравнится с полноценным фотоаппаратом. Производители наперегонки работают, чтобы уменьшить этот разрыв. Очередную такую попытку делает Xiaomi.

Информация в этот раз поступила от авторитетного инсайдера Digital Chat Station. На его счету много правдивых сливов данных о разных устройствах, в том числе и о смартфонах Xiaomi.

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Каким будет новый смартфон

Новый патент описывает смартфон, оснащенный единственным модулем основной камеры, в котором установлена новая система масштабирования. Также упоминается большой датчик изображения, переменное фокусное расстояние и движущийся объектив.



Схематическое изображение смартфона с одним большим датчиком камеры, взятое из патента компании Xiaomi / Скриншот Digital Chat Station

Нынешняя тенденция на рынке смартфонов состоит в том, что чем больше датчиков, тем более впечатляющая система камер. Однако если Xiaomi использует один действительно качественный и большой датчик изображения в паре с мощной оптикой, которые займут место, ранее отводимое под несколько камер, это могло бы изменить правила игры.

Вероятно, Xiaomi ожидает увидеть в таком устройстве даже не дюймовый датчик, который сегодня является самым большим на рынке, а нечто большее. Для смартфонов таких еще не выпустила ни одна компания.

Xiaomi – не первый производитель смартфонов, работающий в этом направлении. Ранее Samsung представила Galaxy K Zoom и S4 Zoom с камерами с переменным фокусным расстоянием, которые являлись довольно тяжелыми устройствами.