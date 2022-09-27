Информация в этот раз поступила от авторитетного инсайдера Digital Chat Station. На его счету много правдивых сливов данных о разных устройствах, в том числе и о смартфонах Xiaomi.
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Каким будет новый смартфон
Новый патент описывает смартфон, оснащенный единственным модулем основной камеры, в котором установлена новая система масштабирования. Также упоминается большой датчик изображения, переменное фокусное расстояние и движущийся объектив.
Схематическое изображение смартфона с одним большим датчиком камеры, взятое из патента компании Xiaomi / Скриншот Digital Chat Station
Нынешняя тенденция на рынке смартфонов состоит в том, что чем больше датчиков, тем более впечатляющая система камер. Однако если Xiaomi использует один действительно качественный и большой датчик изображения в паре с мощной оптикой, которые займут место, ранее отводимое под несколько камер, это могло бы изменить правила игры.
Xiaomi – не первый производитель смартфонов, работающий в этом направлении. Ранее Samsung представила Galaxy K Zoom и S4 Zoom с камерами с переменным фокусным расстоянием, которые являлись довольно тяжелыми устройствами.