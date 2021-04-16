Система охлаждения Mi Mix Fold отличается от стандартных моноблоков. Дело в том, что сторона, где размещен процессор, нагревается больше. Но инженеры бренда нашли оригинальное решение этой проблемы.

К теме Xiaomi официально представила свой первый сложный смартфон Mi MIX FOLD

Как работает система

Для равномерного охлаждения обеих частей смартфон оснастили механизмом “бабочка”, который так сказать перекачивает тепло с одной стороны устройства на другое через шарнир. Это происходит из-за перепада давления, образующегося при разных температурах.

Система охлаждения Mi Mix Fold / Фото Gsmarena

Не менее важной задачей для разработчиков стал выбор материала с хорошей теплопроводностью, который также должен быть устойчивым к изгибу.

Система охлаждения Mi Mix Fold состоит из следующих компонентов:

паровая камера,

термогель,

многослойный графитовый лист,

устойчивая к изгибу медная фольга.

После тестирования и сравнения нескольких десятков решений инженеры Xiaomi использовали устойчивый к изгибу графит с бионической структурой.

Напомним, 16 апреля гибкий смартфон Mi Mix Fold официально поступил в продажу в Китае. Его стоимость стартует с 1530 долларов (42 800 гривен).