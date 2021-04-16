Система охлаждения Mi Mix Fold отличается от стандартных моноблоков. Дело в том, что сторона, где размещен процессор, нагревается больше. Но инженеры бренда нашли оригинальное решение этой проблемы.
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Как работает система
Для равномерного охлаждения обеих частей смартфон оснастили механизмом “бабочка”, который так сказать перекачивает тепло с одной стороны устройства на другое через шарнир. Это происходит из-за перепада давления, образующегося при разных температурах.
Система охлаждения Mi Mix Fold / Фото Gsmarena
Не менее важной задачей для разработчиков стал выбор материала с хорошей теплопроводностью, который также должен быть устойчивым к изгибу.
Система охлаждения Mi Mix Fold состоит из следующих компонентов:
- паровая камера,
- термогель,
- многослойный графитовый лист,
- устойчивая к изгибу медная фольга.
После тестирования и сравнения нескольких десятков решений инженеры Xiaomi использовали устойчивый к изгибу графит с бионической структурой.
Напомним, 16 апреля гибкий смартфон Mi Mix Fold официально поступил в продажу в Китае. Его стоимость стартует с 1530 долларов (42 800 гривен).