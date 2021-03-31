Китайская компания Xiaomi, являющаяся одним из крупнейших производителей смартфонов и потребительской электроники, провела презентацию, в рамках которой представила немало интересных новинок. Среди таковых оказался и первый электромобиль, слухи о котором ходили в последнее время. Это будет дом на колесах.

Сейчас известно, что Xiaomi инвестирует 10 миллиардов юаней, что составляет примерно 1,5 миллиона долларов, в разработку и производство электромобилей. В последующие десять лет объем вложенных в это направление средств может вырасти до 10 миллиардов долларов. Но сначала компания хочет вывести на рынок Китая первый электромобиль.

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Планы Xiaomi

В рамках презентации стало известно, что показанный дом на колесах собран для неназванного заказчика, и Xiaomi здесь отвечала в первую очередь за оснащение фирменной электроникой. В целом, об этой машине практически ничего неизвестно.

Во время презентации был показан лишь внешний вид транспортного средства и его внутренняя отделка, никаких технических характеристик не озвучили. Судя по всему, внутри кемпер оснастили разнообразными электронными устройствами Xiaomi, которые предназначены для умного дома.



Внутренний вид первого электромобиля Xiaomi / Скриншот из презентации Xiaomi

Пока неизвестно, планирует ли китайская компания производить электрические кемперы серийно или же этот проект останется в единственном экземпляре. Однако уже есть официальное заявление, в котором производитель сообщает о решении выходить на рынок электромобилей. Когда первый серийный электромобиль Xiaomi появится в продаже, не сказано, поскольку сейчас компания находится на этапе его разработки.