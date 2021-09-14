Xiaomi Smart Glasses, как заявляет компания, смогут работать как автономное устройство без подключения к смартфону. Однако она не сообщила, означает ли это, что в сами очки можно будет установить SIM-карту.

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Что известно

Будущие очки будут отображать сообщения, звонки, навигацию и видео. Также среди доступных функций будет перевод текста и камера.

Вес устройства всего 51 грамм. Однако благодаря новейшей технологии MicroLED в очки смогли уместить дисплей с высокой плотностью пикселей, но максимально простой структурой.

Чип "умных" очков имеет размер всего 2,4х2,02 миллиметра. Это четырехъядерный ARM-процессор, но какой именно – пока не раскрывают.

Презентационный ролик Xiaomi Smart Glasses: видео

За фото и видео будет отвечать 5-мегапиксельный датчик. О его работе будет сигнализировать световой индикатор. Вероятно, его добавили в конструкцию, чтобы помочь окружающим людям понимать, когда их записывают на видео или фотографируют.

Очки позволят делать фото и видео. На сделанных фотографиях можно будет переводить текст.

Встроенный микрофон обладает подобной функцией – перевод речи в реальном времени.

Емкость батареи Xiaomi не раскрыла. Однако известно, что очки получат сенсорную панель, модули Wi-Fi и Bluetooth, и будут работать на операционной системе Android.

Напомним, свое решение недавно представила компания Facebook. Ее очки получили две 5-мегапиксельных камеры, предназначенные для фотографирования и записи видео. Устройство синхронизируется с приложением Facebook View.