Xiaomi Smart Glasses, как заявляет компания, смогут работать как автономное устройство без подключения к смартфону. Однако она не сообщила, означает ли это, что в сами очки можно будет установить SIM-карту.
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Что известно
- Будущие очки будут отображать сообщения, звонки, навигацию и видео. Также среди доступных функций будет перевод текста и камера.
- Вес устройства всего 51 грамм. Однако благодаря новейшей технологии MicroLED в очки смогли уместить дисплей с высокой плотностью пикселей, но максимально простой структурой.
- Чип "умных" очков имеет размер всего 2,4х2,02 миллиметра. Это четырехъядерный ARM-процессор, но какой именно – пока не раскрывают.
Презентационный ролик Xiaomi Smart Glasses: видео
- За фото и видео будет отвечать 5-мегапиксельный датчик. О его работе будет сигнализировать световой индикатор. Вероятно, его добавили в конструкцию, чтобы помочь окружающим людям понимать, когда их записывают на видео или фотографируют.
- Очки позволят делать фото и видео. На сделанных фотографиях можно будет переводить текст.
- Встроенный микрофон обладает подобной функцией – перевод речи в реальном времени.
Емкость батареи Xiaomi не раскрыла. Однако известно, что очки получат сенсорную панель, модули Wi-Fi и Bluetooth, и будут работать на операционной системе Android.