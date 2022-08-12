Смешной и ненужный: Xiaomi представила работа-гуманоида CyberOne
Источник:Yahoo Finance
Пока компания Tesla работает над своим человекоподобным роботом, конкуренты один за другим анонсируют или представляют свои готовые прототипы. К примеру, 11 августа такого вдруг показала Xiaomi.
Что интересно, технология была продемонстрирована на той же презентации, что и смартфоны и часы. Однако радоваться рано: компания не собирается выводить работа на рынок для широкого круга потребителей.
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CyberOne: для чего он нужен
Машину полностью разработало подразделение Xiaomi Robotics Lab. Этот робот-гуманоид умеет самостоятельно ходить на двух ногах и общаться с людьми.
Дизайн работа от Xiaomi / Фото Xiaomi
- Рост робота составляет 177 сантиметров, а вес – 52 килограмма.
- Средняя скорость передвижения CyberOne – 3,6 километра в час.
- Робот оснащен комплексом сенсоров, позволяющих ему ориентироваться в пространстве, распознавать людей поблизости и при необходимости реагировать на них.
- CyberOne способен отвечать на вопросы и разговаривать на разные темы, распознавая 45 человеческих эмоций.
- При передвижении робот в реальном времени выполняет 3D-реконструкцию помещения, используя технологию Xiaomi Mi Sense.
- CyberOne может перенести небольшие предметы. Во время презентации робот продемонстрировал эту возможность, подарив цветок главе Xiaomi Лей Цзюню.
- Снаружи CyberOne похож на концепцию работа от Tesla, представленного в августе 2021 года.
Компания считает, что CyberOne может стать отличным помощником по дому, выполняя мелкие поручения. Однако там подчеркнули, что это только первая модель и ей очень далеко до действительно "умных" и самостоятельных роботов. Xiaomi планирует активно развивать это направление.
Робот CyberOne от Xiaomi / Фото Xiaomi
Робота не будут выводить на рынок — компания будет использовать его в качестве исследовательской платформы. Xiaomi не планирует серийное производство представленной модели из-за его высокой стоимости. Однако генеральный директор отметил, что в будущем компания намерена выпустить более доступных роботов.
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