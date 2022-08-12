Что интересно, технология была продемонстрирована на той же презентации, что и смартфоны и часы. Однако радоваться рано: компания не собирается выводить работа на рынок для широкого круга потребителей.

Интересно Илон Маск рассказал, когда покажет прототип человекообразного робота Tesla Bot

CyberOne: для чего он нужен

Машину полностью разработало подразделение Xiaomi Robotics Lab. Этот робот-гуманоид умеет самостоятельно ходить на двух ногах и общаться с людьми.

Дизайн работа от Xiaomi / Фото Xiaomi

Рост робота составляет 177 сантиметров, а вес – 52 килограмма.

Средняя скорость передвижения CyberOne – 3,6 километра в час.

Робот оснащен комплексом сенсоров , позволяющих ему ориентироваться в пространстве, распознавать людей поблизости и при необходимости реагировать на них.

, позволяющих ему ориентироваться в пространстве, распознавать людей поблизости и при необходимости реагировать на них. CyberOne способен отвечать на вопросы и разговаривать на разные темы, распознавая 45 человеческих эмоций .

. При передвижении робот в реальном времени выполняет 3D-реконструкцию помещения, используя технологию Xiaomi Mi Sense.

CyberOne может перенести небольшие предметы. Во время презентации робот продемонстрировал эту возможность, подарив цветок главе Xiaomi Лей Цзюню.

Снаружи CyberOne похож на концепцию работа от Tesla, представленного в августе 2021 года.

Компания считает, что CyberOne может стать отличным помощником по дому, выполняя мелкие поручения. Однако там подчеркнули, что это только первая модель и ей очень далеко до действительно "умных" и самостоятельных роботов. Xiaomi планирует активно развивать это направление.



Робот CyberOne от Xiaomi / Фото Xiaomi

Робота не будут выводить на рынок — компания будет использовать его в качестве исследовательской платформы. Xiaomi не планирует серийное производство представленной модели из-за его высокой стоимости. Однако генеральный директор отметил, что в будущем компания намерена выпустить более доступных роботов.

Смотрите ролик об основных возможностях нового робота: видео