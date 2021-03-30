Помимо новых флагманских смартфонов и фитнес-трекера Mi Band 6 Xiaomi представила умный проектор Mi Smart Projector 2 Pro. Это переименованный Mijia Projector 2 Pro, показали в Китае летом прошлого года, но адаптирован к глобальному рынку. Он поставляется с операционной системой Android TV и голосовым помощником Google Assistant.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro может похвастаться разрешением Full HD. Диагональ экрана можно регулировать в пределах от 60 до 120 дюймов. Интересно Презентация Xiaomi Mi 11 Pro и Ultra: лучшие камеры, сверхбыстрая зарядка и защита от воды Другие характеристики Максимальная яркость светодиода достигает 1300 люмен. Проектор поддерживает HDR10, благодаря чему обеспечивает превосходную контрастность и выдает яркую насыщенную картинку.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro / Фото Xiaomi Звук обеспечивает 10-Вт встроенный динамик с поддержкой DTS-HD и Dolby Audio.

Проектор также можно использовать как беспроводную колонку, подключив его к смартфону или другому источнику звука через Bluetooth.

Как заявляет производитель, устройство выполняет всенаправленную коррекцию трапецеидальных искажений, чтобы получить идеально прямоугольную картинку в любых условиях и наслаждаться качественным изображением без искажений.

Кроме того, он наделен функцией автоматической фокусировки, которая сделает изображение четким за две секунды.

Интерфейс адаптирован для потребностей международного рынка. Проектор поддерживает Chromecast и поставляется с предустановленным клиентом Netflix.

Интеграция с Google Assistant позволит пользователям переключать каналы с помощью голосовых команд и управлять устройствами умного дома. Цена Цена Mi Smart Projector 2 Pro составит 999 евро. Тем, кто оформит предварительный заказ, устройство обойдется в 899 евро. Это примерно 33 000 и 30 000 гривен соответственно.

Цена Mi Smart Projector 2 Pro составит 999 евро / Фото Gizmochina