На плакате можно увидеть немало подробностей об этом устройстве, которое ждут многие фанаты Xiaomi. Например, стало ясно, как он будет выглядеть — вопреки утечкам, планшет не так сильно похож на iPad Pro, как ожидалось.

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Что известно о Mi Pad 5

Постер сообщает нам основные технические характеристики будущего устройства.

Сердцем планшета станет чип Qualcomm Snapdragon 860 – этот же процессор установлен, например, в смартфоне POCO X3 Pro.

2K-дисплей получит способность обновлять изображение с частотой 120 Гц.

У планшета очень узкие рамки. Эксперты предполагают, что это художественное преувеличение и в жизни рамки будут больше.

На задней стороне девайса можно заметить два объектива камер и светодиодную вспышку.



Рекламный постер Mi Pad 5 / Фото Xiaomi

Ранее предполагали, что Xiaomi может представить более "премиальную" версию Mi Pad 5, оснащенную Qualcomm Snapdragon 870. Однако теперь эти слухи пошатнулись, ведь обычно корпорации показывают в рекламе топовые устройства с максимальными характеристиками — а на постере размещен планшет со Snapdragon 860.

Релиз Mi Pad 5 ожидается в начале августа.