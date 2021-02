В последние дни работы президент США Дональд Трамп внес китайскую компанию Xiaomi в санкционный список. Поэтому Xiaomi подала иск в окружной суд Колумбии, оспаривая это решение.

Источник: Gsmarena

Ответчиками китайская компания назвала министра обороны США Ллойда Остина и министра финансов США Джанет Йеллен. Представители Xiaomi назвали внесение компании в черный список "неконституционным".

К теме Будет ли Байден усиливать санкционное давление на китайские компании: что думают эксперты

Что угрожает Xiaomi

"Xiaomi столкнется с неизбежным, серьезным и непоправимым ущербом, если указание останется в силе, и ограничения вступят в силу", – заявили истцы.

Напомним, в санкционный список Xiaomi внесли, назвав ее "коммунистической китайской военной организацией". Как известно, этот указ запрещает американским фондовым и инвестиционным компаниям вкладывать капитал в компании, на которые наложены ограничения.

Если это решение останется в силе, все американские институциональные инвесторы, которые вложили деньги в Xiaomi, будут вынуждены отказаться от участия в компании до ноября. Среди таких крупных и известных инвесторов можно назвать Qualcomm Inc., BlackRock Inc., Vanguard Group Inc. и State Street Corp

Кстати, решением Трампа в черный список США, кроме Xiaomi, также попали компания по выпуску чипов Semiconductor Manufacturing International Co. производитель дронов SZ DJI Technology Co и ряд других.