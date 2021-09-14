Xiaomi планирует разблокировать смартфоны в оккупированном Крыму

Xiaomi заявила, что планирует разблокировать смартфоны в оккупированном Крыму. Китайская компания рассказала, что временная блокировка была связана с предотвращением и расследованием случаев контрабанды.

Разблокируют также смартфоны в нескольких странах. Об этом производитель заявил 14 сентября.

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Xiaomi разблокирует смартфоны в оккупированном Крыму

Компания Xiaomi заявила, что уже планирует разблокировать смартфоны в оккупированном Крыму, а также Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане.

В компании рассказали, что "временно" заблокировали некоторые смартфоны, чтобы предотвратить и расследовать возможную контрабанду, которая вредит информбезопасности и правам потребителей.

Расследование достигло значительных результатов. Сейчас заблокированные устройства можно разблокировать,

– заверил представитель Xiaomi.

Что известно о блокировке Xiaomi