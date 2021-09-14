Разблокируют также смартфоны в нескольких странах. Об этом производитель заявил 14 сентября.
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Xiaomi разблокирует смартфоны в оккупированном Крыму
Компания Xiaomi заявила, что уже планирует разблокировать смартфоны в оккупированном Крыму, а также Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане.
В компании рассказали, что "временно" заблокировали некоторые смартфоны, чтобы предотвратить и расследовать возможную контрабанду, которая вредит информбезопасности и правам потребителей.
Расследование достигло значительных результатов. Сейчас заблокированные устройства можно разблокировать,
– заверил представитель Xiaomi.
Что известно о блокировке Xiaomi
- 11 сентября компания Xiaomi заблокировала смартфоны своего производства в оккупированном Крыму. Такая же ситуация на Кубе, в Иране, Сирии и КНДР. Все эти страны находятся в списке подсанкционных.
- Предполагали, что так компания борется с продукцией, которую ввезли нелегально. Тогда уверяли, что блокировка смартфонов длилась несколько дней.
- В указанных регионах пользователи видят на экранах сообщение: "Политика Xiaomi не позволяет продавать или предоставлять продукт на территорию, на которой вы пытались его активировать. Для получения дополнительной информации обратитесь непосредственно к ретейлерам".
- В России 11 сентября заявили, что пока не получали жалоб от жителей оккупированного Крыма на блокирование смартфонов Xiaomi.