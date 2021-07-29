Xiaomi открывает подразделение для разработки беспилотных автомобилей

Тема электромобилей все больше захватывает рынок. Технологические компании одна за другой объявляют об открытии автомобильных подразделений, а производители автомобилей на топливе планируют постепенный переход на исключительно электрические модели. Отдельной стороной являются беспилотные автомобили. Именно в эту нишу планирует зайти Xiaomi.

Xiaomi объявила о создании специальной структуры, которая займется разработкой собственных технологий беспилотного вождения автомобилей. Об этом говорится в сообщении генерального директора компании Лей Цзюня, размещенном в среду на его странице в социальной сети Weibo.

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Что известно

Ожидается, что для этой цели компания привлечет 500 специалистов. Они разработают и запатентуют собственную технологию беспилотного вождения.

Неизвестно, будет ли это только отдельное программное обеспечение, которое смогут устанавливать на свои автомобили сторонние производители, или все вместе.

Лей Цзюнь заявил, что автомобиль с автопилотом компании должен будет самостоятельно ехать по установленному заранее маршруту. Этот метод предусматривает автономное управление автомобилем системой, но только в размеченной области.



Объявление о привлечении 500 специалистов / Фото Xiaomi

Другие детали проекта компании пока не разглашаются.

Еще в марте Xiaomi объявила, что войдет в бизнес по производству беспилотных электромобилей с начальными инвестициями в размере около 10 миллиардов юаней. Позже стало известно о том, что Xiaomi приобрела китайскую компанию DeepMotion, которая специализируется на разработках в области беспилотного вождения.