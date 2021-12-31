Xiaomi оштрафовали за обман в рекламе смартфона

Китайский регулятор оштрафовал компанию Xiaomi за предоставление в рекламе ложных сведений об одном из своих смартфонов. Производитель отметил, что в одном из аппаратов используется AMOLED-дисплей от Samsung, в то время как на самом деле эта модель поставляется с LCD-дисплеем.

Для урегулирования этого вопроса компания Xiaomi была вынуждена заплатить штраф в размере 20 тысяч юаней (около 3150 долларов).

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Что рекламировала Xiaomi

Согласно имеющимся данным, речь идет о рекламе аппарата Redmi K30 5G на рынке Китая. В ней отмечалось, что аппарат оснащается AMOLED-дисплеем Samsung, что не соответствует реальности. На самом деле, Redmi K30 5G оснащается 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с поддержкой разрешения Full HD+ и вырезом для фронтальной камеры в верхней части.

Реклама, о которой идет речь, демонстрировалась посетителям официального магазина Xiaomi на платформе Tmall во время одной из распродаж в октябре 2020 года.

Что говорят в Xiaomi

Отмечается, что Xiaomi не признает, что обман был целенаправленным. В компании заверили, что несоответствие рекламных данных с реальными характеристиками смартфона стало следствием ошибки человека. Покупателям остается надеяться, что подобные ошибки не будут допускаться в будущем.