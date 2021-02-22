Компания Xiaomi опубликовала новый тизер, на котором можно увидеть новый флагманский смартфон Redmi K40. Интересно, что до официальной презентации смартфона остается еще 3 дня – презентация запланирована на 25 февраля.

Правда, на тизере показана специальная версия Redmi K40 Black Edition, в которой тыльная панель имеет узор в виде ряби на воде.

Что известно о Redmi K40

Известно, что Xiaomi предложит версии Redmi K40 и Redmi K40 Pro: обе они получат дисплей Samsung AMOLED E4 формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц.

В центре верхней части экрана расположено небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры.

Смартфон Redmi K40 Black Edition / Фото gizmochina

Модель Redmi K40 Pro будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888, тогда как в оснащение Redmi K40 войдет чип Snapdragon 870 или изделие Snapdragon 700 Series. В обеих версиях предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель на 256 ГБ.

Основная камера тройная. Основной датчик в стандартной модели составит 64 Мп, а в модификации Pro – 108 Мп.