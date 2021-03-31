Компания Xiaomi презентовала коммерческую версию своего первого складного смартфона Mi MIX FOLD. Новинка складывается внутрь, как и некоторые ее аналоги.

Mi MIX FOLD оснащен большим гибким дисплеем с диагональю 8,01 дюйма и разрешением WQHD+. Диагональ внешнего дисплея составляет 6,52 дюйма.

К теме Xiaomi Mi 11 Lite уже доступен в Украине: характеристики и цена

Как заверил производитель, дисплей прошел тесты по ежедневному пользованию из 200 тысяч сгибаний-разгибаний и экстремальные тесты с нагрузкой до миллиона сгибаний-разгибаний.

Чем интересен Mi MIX FOLD

Смартфон оснащен квадродинамиками, аккумулятором на 5020 мАч и поддерживает турбозарядку на 67 Вт. Стереодинамики 1216 на каждой из сторон экрана имеют амплитуду 0,65 миллиметра и акустическое пространство, эквивалентное 1,34 см³.

Это позволяет воспроизводить на 40% более громкий звук по сравнению с Mi 10 Pro – благодаря адаптеру 15V Smart PA.

Также новинка получила первый в мире процессор обработки изображений Surge C1 от Xiaomi. Здесь применена "жидкая линза", работающая по принципу человеческого глаза. Она работает в среде с температурой от -40 °C до 60 °C.

Xiaomi Mi MIX FOLD / Фото пресс-службы Xiaomi

Основная камера имеет разрешение на 108 Мп с 7р-объективом, также здесь есть ультраширокоугольная камера на 13 Мп с углом обзора 123 градуса. Оптический зум – до 3x, зум с телефотомодулем – 30x, минимальное фокусное расстояние – 3 см.

Mi MIX FOLD работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 888 с процессором, созданным по 5-нм техпроцессу.

Новинка представлена в стандартной (Standard Edition) и специальной керамической версиях (Ceramic Special Edition). Стандартная версия получила защитное стекло пятого поколения Corning Gorilla Glass с керамической текстурой для задней части корпуса.

Интересно Xiaomi Mi Band 6: презентовали новое поколение популярного фитнес-трекера

Керамическая версия имеет золотую рамку, золотые клавиши регулировки звука и черный керамический корпус со специальной лазерной гравировкой.

Цена

Цены на смартфон стартуют от 9 999 юаней (42 500 гривен) за версию 12 ГБ + 256 ГБ;

Версия на 12 ГБ + 512 ГБ стоит 10 999 юаней (46 800 гривен);

А топовый вариант на 16 ГБ + 512 ГБ оценили в 12 999 юаней (55 300 гривен).

Mi MIX FOLD поступит в продажу 16 апреля 2021 года на территории Китая у официальных партнеров Xiaomi.