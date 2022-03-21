В течение года, прошедшего с момента анонса, об электромобиле от Xiaomi почти не появлялось никакой информации. Кроме приблизительных сроков начала производства и размытых обещаний компании, до нас доходили только слухи о возможных объемах выпуска. На этот раз ситуация не сильно изменилась.
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Что стало известно теперь
- О каких-либо характеристиках или других деталях руководство до сих пор не говорит.
- По словам Ло Баоцзюня, генерального директора филиала Xiaomi в Пекине-Тяньцзине, прототип первого электромобиля Xiaomi будет представлен в третьем квартале этого года – то есть не позднее сентября.
- Каким именно будет автомобиль, топ-менеджер не сказал, но отметил, что он "превзойдет все ожидания".
- Стоит ли доверять этим словам, покажет время, ведь все мы хорошо знаем, что каждая компания старается как можно лучше расхвалить свой продукт перед выходом, а в результате нередко выходит посредственный продукт, который не нравится ни обозревателям и экспертам рынка, так и обычным пользователям.
В настоящее время Xiaomi продолжает активный набор персонала. К примеру, в этом году часть сотрудников, работающих над MIUI, будет переведена в автомобильное подразделение. Компания уже строит крупный завод в пригороде Пекина.