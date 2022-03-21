В течение года, прошедшего с момента анонса, об электромобиле от Xiaomi почти не появлялось никакой информации. Кроме приблизительных сроков начала производства и размытых обещаний компании, до нас доходили только слухи о возможных объемах выпуска. На этот раз ситуация не сильно изменилась.

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Что стало известно теперь

О каких-либо характеристиках или других деталях руководство до сих пор не говорит.

По словам Ло Баоцзюня, генерального директора филиала Xiaomi в Пекине-Тяньцзине, прототип первого электромобиля Xiaomi будет представлен в третьем квартале этого года – то есть не позднее сентября.

Каким именно будет автомобиль, топ-менеджер не сказал, но отметил, что он "превзойдет все ожидания".

Стоит ли доверять этим словам, покажет время, ведь все мы хорошо знаем, что каждая компания старается как можно лучше расхвалить свой продукт перед выходом, а в результате нередко выходит посредственный продукт, который не нравится ни обозревателям и экспертам рынка, так и обычным пользователям.

В настоящее время Xiaomi продолжает активный набор персонала. К примеру, в этом году часть сотрудников, работающих над MIUI, будет переведена в автомобильное подразделение. Компания уже строит крупный завод в пригороде Пекина.