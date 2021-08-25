На проблему жаловались годами пользователи, блогеры, обозреватели электроники. Однако только сейчас компания решила среагировать. Она пояснила, что вызывает сбои, и как она с этим будет бороться.

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Планы Xiaomi

По словам представителей Xiaomi, проблема не в программном обеспечении MIUI, а в самом датчике.

Их производитель закупает у компании Elliptic Labs. Теперь от них решили отказаться.

Новым поставщиком датчиков приближения будет Minghao Sensing.

К сожалению, это означает, что проблему решат только в новых моделях смартфонов. Старые же так и останутся с этим неприятным багом.

Пока неизвестно, когда именно начнется переход на новые датчики.

Компания активно работает над устранением других проблем своих смартфонов, постигших ее фирменную оболочку MIUI. 15 сентября ожидается презентация международных версий новых устройств – смартфонов и планшетов, а также, вероятно промежуточной версии MIUI 12.5 Enhanced Edition. В ней ожидаются в основном улучшения, незаметные обычному пользователю, связанные с безопасностью, обработкой данных, памятью, повышением производительности.

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