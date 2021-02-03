Фирменная прошивка для смартфонов Xiaomi построена на основе операционной системы Android, разработанной Google. Однако в сети стали появляться жалобы, отправители которых заявляют о невозможности установки привычных сервисов после обновления до новой версии MIUI. Ситуацию уже прокомментировали представители компании.

Источник: Gizchina

Сложность с установкой Google Mobile Services возникла у некоторых пользователей из Китая после релиза прошивки MIUI 12.5.

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После установки обновления владельцы смартфонов начали сообщать о невозможности загрузки и установки сервисов Google – все их попытки установить пакет GMS заканчивались появлением на экране сообщения об ошибке.

Xiaomi объяснила в чем дело

Представители бренда подтвердили блокировку сервисов на некоторых Android-устройствах. По их словам, пользователи устройств, которые изначально не поставлялись с предустановленным софтом Google, действительно больше не смогут устанавливать приложения для этой экосистемы. Полный список таких устройств вендор не предоставляет, но среди "пострадавших" пользователей уже засветились владельцы Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G.

Стоит отметить, что проблема пока актуальна только для смартфонов, предназначенных для китайского рынка, и не затрагивает глобальные версии гаджетов, которые получают сервисы Google из коробки. Пользователи из других регионов по-прежнему имеют возможность устанавливать Google Mobile Services, а также соответствующие приложения на свои аппараты.