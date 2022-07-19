Новые слухи утверждают, что Xiaomi представит свой первый электромобиль уже в августе

Инсайдеры, якобы близкие к компании Xiaomi, сообщают, что китайский производитель намерен представить свой первый электромобиль к концу лета. Первый предсерийный прототип якобы уже готов.

Судя по всему, компания готовит сразу несколько моделей. Недавно на дороге был замечен прототип самоуправляемого автомобиля Xiaomi, который до сих пор построен на базе другой марки с добавлением собственных систем. Поэтому если информация о предстоящем анонсе правда, представленный в его рамках электрокар – это другая машина, не имеющая системы автономного вождения.

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Что говорят инсайдеры

Разумеется, если мероприятие состоится в августе, компания представит дизайн электрокара и, вероятно, раскроет его основные характеристики. Затем Xiaomi перейдет в маркетинговую кампанию с намерениями начать серийное производство к 2024 году, как раньше обещала. Если график удастся выдержать, электромобили Xiaomi появятся на дорогах раньше первых машин Apple.

Кстати, в отдельном материале мы рассказали , с какими проблемами столкнулась компания Apple при разработке своих электромобилей. Здесь и проблемы с программным обеспечением, и текучесть кадров, а также безразличие руководства.

Инсайдеры говорят, что гендиректор Лей Цзюнь отметил этот проект ключевым вызовом для себя. Он проводит две трети рабочего времени в автомобильном офисе, направляя этот самый важный для компании продукт, который, в случае успеха, позволит значительно диверсифицировать доходы.

В разработке принимают участие специалисты из Shanghai Hvst Automobile Design, которые ранее создали концепт WM Motor Maven и несколько других футуристических электромобилей.

Компания планирует собирать свои автомобили на заводе в Ичжуане, мощность которого оценивают в 300 тысяч единиц в год .

. На первом этапе будут выпускать только половину этого объема – 150 тысяч машин в год.

В общей сложности на развитие автомобильного подразделения выделят около 10 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет.

Стоит отметить, что конкуренцию Xiaomi собираются составить Sony и Foxconn, тоже объявившие о работе над электромобилями.