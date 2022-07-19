Судя по всему, компания готовит сразу несколько моделей. Недавно на дороге был замечен прототип самоуправляемого автомобиля Xiaomi, который до сих пор построен на базе другой марки с добавлением собственных систем. Поэтому если информация о предстоящем анонсе правда, представленный в его рамках электрокар – это другая машина, не имеющая системы автономного вождения.

Интересно Электромобили Xiaomi: сколько машин сможет выпускать компания

Что говорят инсайдеры

Разумеется, если мероприятие состоится в августе, компания представит дизайн электрокара и, вероятно, раскроет его основные характеристики. Затем Xiaomi перейдет в маркетинговую кампанию с намерениями начать серийное производство к 2024 году, как раньше обещала. Если график удастся выдержать, электромобили Xiaomi появятся на дорогах раньше первых машин Apple.

Кстати, в отдельном материале мы рассказали, с какими проблемами столкнулась компания Apple при разработке своих электромобилей. Здесь и проблемы с программным обеспечением, и текучесть кадров, а также безразличие руководства.

Инсайдеры говорят, что гендиректор Лей Цзюнь отметил этот проект ключевым вызовом для себя. Он проводит две трети рабочего времени в автомобильном офисе, направляя этот самый важный для компании продукт, который, в случае успеха, позволит значительно диверсифицировать доходы.

В разработке принимают участие специалисты из Shanghai Hvst Automobile Design, которые ранее создали концепт WM Motor Maven и несколько других футуристических электромобилей.

Компания планирует собирать свои автомобили на заводе в Ичжуане, мощность которого оценивают в 300 тысяч единиц в год .

. На первом этапе будут выпускать только половину этого объема – 150 тысяч машин в год.

В общей сложности на развитие автомобильного подразделения выделят около 10 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет.

Стоит отметить, что конкуренцию Xiaomi собираются составить Sony и Foxconn, тоже объявившие о работе над электромобилями.