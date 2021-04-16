Напомним, что кроме гибкого экрана Mix Fold получил еще одну уникальную характеристику – жидкостный объектив камеры.

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Цена

Пользователям доступны следующие версии Xiaomi Mix Fold:

Модификация 12/256 ГБ на китайском рынке стоит 1530 долларов (42 800 гривен);

Версия с 12/512 ГБ памяти оценили в 1680 долларов (47 тысяч гривен);

Также за 2 тысяч долларов (56 тысяч гривен) можно купить керамическую версию с 16/512 ГБ памяти.

Что известно о Xiaomi Mix Fold

Xiaomi Mix Fold получил большой 8,01-дюймовый сгибающийся экран, а также 6,52-дюймовый AMOLED-дисплей снаружи. Производитель утверждает, что шарнирная часть прошла испытания на 200 тысяч циклов сборки и разложения. В общем, шарнир рассчитан на миллион циклов.

В основной камере используются датчики изображения с разрешением 108, 13 и 8 Мп. Как уже было сказано, это первый смартфон с жидкостным объективом, что позволяет одной камере с разрешением 8 Мп и использовать для оптического зума, и для макросъемки.

Mi Mix Fold получил две аккумуляторные батареи суммарной емкостью 5020 мАч. Он поддерживает зарядку мощностью 67 Вт.