Xiaomi известна не только как производитель смартфонов и ноутбуков. В ассортименте компании также имеется широкий выбор гаджетов и аксессуаров для дома. Очередной новинкой бренда стала компактная IP-камера, которая получила функцию распознавания лица и возможность ночной съемки.

На что способна умная камера от Xiaomi

Устройство под названием Mijia Smart Camera AI Exploration Edition создано на базе интеллектуального чипа 4T, который способен распознавать не только лица людей, но и животных, которые попали в поле зрения объектива, сообщает Gizmochina.

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При этом камера может работать таким образом, что будет автоматически включать запись или трансляцию только при обнаружении выбранного заранее объекта или пользователя.

В конструкции новинки используется двухмоторная поворотная система, что обеспечивает угол обзора 360° по горизонтали и 118° по вертикали. Разрешение сенсора составляет 2304х1296 пикселей, для съемки в ночное время используется ик-излучатель с длиной волны 940 нанометров.



Умная камера Xiaomi Mijia Smart Camera AI Exploration Edition

Цена Mijia Smart Camera AI Exploration Edition

В продажу новая камера Xiaomi поступит 20 января по цене в 61 доллар (1 715 гривен).