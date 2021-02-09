Компания Xiaomi представила для европейского рынка свой фирменный телевизор MI TV Q1. Это 75-дюймовый дисплей с 120-герцевой панелью QLED 4K.

Как говорит производитель, Xiaomi Mi TV Q1 будет конкурировать с моделью Samsung Q80T. Интересно, что новинка от Xiaomi значительно дешевле.

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Характеристики Xiaomi Mi TV Q1

Экран получил поддержку частоты обновления 120 Гц и технологии MEMC (система динамической адаптации качества картинки на экране). Экран сертифицирован HDR10 + и обеспечивает охват 100% цветового пространства NTSC.

Здесь также предусмотрены разъемы HDMI 2.1 с поддержкой игровых технологий Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) и Enhanced Audio Return Channel (eARC).

Xiaomi Mi TV Q1 построен на базе однокристальной системы MediaTek MT9611.

Цена

Продажи Xiaomi Mi TV Q1 на европейском рынке стартует 10 марта.