Xiaomi представила Mi Mix 4 – флагманский смартфон с подэкранной камерой

Китайская компания Xiaomi официально анонсировала флагманский смартфон Mi Mix 4. На смартфоне вместе уживаются аппаратная платформа Qualcomm и операционная система Android 11 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 12.5.

Слухи о новом флагманском смартфоне в сети ходили уже очень давно. Несмотря на то, что Xiaomi не разглашала информацию о новом смартфоне, в сеть утекло немало информации о подэкранной камере, внешнем виде и технических характеристиках устройства.

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Интересно, что Xiaomi устроила презентацию флагмана 10 августа – на день раньше, чем это планировали сделать компания Samsung, которая запланировала презентацию новых устройств на 11 августа.

Характеристики и особенности Xiaomi Mi Mix 4

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 888 Plus, который содержит восемь ядер с тактовой частотой до 3 ГГц.

Графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.

Дисплей имеет размер 6,67 дюйма по диагонали и имеет разрешение Full HD+ (2400×1080 пикселей). Применена качественная панель с частотой обновления 120 Гц. За защиту от повреждений отвечает стекло Gorilla Glass Victus.

Mi Mix 4 – это первый смартфон Xiaomi, у которого фронтальная камера располагается непосредственно за экраном.

Производитель применил модуль, способный создавать изображения с разрешением 20 миллионов пикселей. Когда фронтальная камера включена, область дисплея над ней становится прозрачной, а при обычном использовании смартфона эта область никак не выделяется.



Зона дисплея с активированной и выключенной подэкранной камерой / Фото Xiaomi

Основная камера состоит из 108-мегапиксельного датчика, блоком с 13-мегапиксельным сенсором и ультраширокоугольной оптикой, а также 8-мегапиксельным модулем.



Основная камера Xiaomi Mi Mix 4 / Фото Xiaomi

В оснащение входит аудиосистема Harman Kardon со стереофоническими динамиками.

Покупатели смогут выбирать между версиями с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем емкостью 128, 256 и 512 Гбайт.

Есть порт USB Type-C, экранный дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев и контроллер NFC.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА*ч.

Поддерживается 120-ваттная проводная зарядка и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Размеры составляют 162,65× 5,35×8,02 мм, вес – 225 г.

Цена Xiaomi Mi Mix 4

Стоимость нового флагманского смартфона Xiaomi стартует с 770 долларов.