Линейка смартфонов Mi Mix от Xiaomi всегда отличалась инновационными решениями. Mi Mix 4 тоже не разочарует, ведь получает первый в мире "жидкий объектив".

Xiaomi уже подтвердила эту особенность камеры и даже продемонстрировала ее работу в тизерном видеоролике.

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Чем уникален

Как сказано в описании, объектив работает по принципу хрусталика глаза, который с помощью расположенных вокруг мышц меняет форму и обеспечивает аккомодацию. Таким образом мы можем хорошо видеть объекты на разных расстояниях.

Xiaomi Mi Mix 4 получит уникальный объектив: смотрите на видео

Примерно то же самое реализовано в камере Mi Mix 4, только вместо хрусталика – специальная жидкость под специальной пленкой.

Это позволяет камере быстрее фокусироваться, по сравнению с обычной механической системой, компактность и двойное назначение – теле и макромодули.

Напомним, новинку должны официально презентовать 29 марта во время большой презентации Xiaomi.

Цена

Эта технология объектива является недешевой. Поэтому не ожидайте, что Mi Mix 4 будет доступным. Глава Xiaomi Лей Цзунь заявил, что цена Mi Mix 4 составит 10 000 юаней (примерно 1500 долларов или около 42 тысяч гривен).