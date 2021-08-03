В сеть "слили" фото смартфона Xiaomi Mi Mix 4 с подэкранной камерой
Источник:Gizmochina
Сетевые информаторы выложили в сеть фото будущего смартфона Xiaomi – Mi Mix 4. Это будет первый смартфон производителя оборудованный скрытой под экраном камерой.
Чем интересен смартфон Xiaomi Mi Mix 4
Как мы уже отмечали, это будет первый смартфон Xiaomi с фронтальной камерой расположенной за экраном. Кроме того, он получит довольно интересную "начинку", которая точно привлечет внимание пользователей.
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Например известно (но пока это только слухи), что смартфон получит OLED панель с размером 6,67", а ее разрешение равно формата Full HD+. По слухам также экран будет поддерживать высокую частоту обновления. Относительно функций безопасности, то сканер отпечатков пальцев также будет внутренним – встроенным в экран.
Технические характеристики Xiaomi Mi Mix 4
- Сердцем смартфона будет процессор Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 888 Plus со встроенным модемом Snapdragon X60 5G, что обеспечивает скорость передачи данных до 7,5 Гбит/с.
- Объем оперативной памяти LPDDR5 RAM составит до 12 Гбайт.
- Что до флэш-накопителя, то UFS 3.1 полчит вместимость – до 512 Гбайт.
- По сети гуляет информация об батареи емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.
- Что до основной камеры, то на корпусе расположится тройной сенсор с 50-мегапиксельным датчиком Samsung GN1, 48-мегапиксельным широкоугольным блоком и 48-мегапиксельным телефотомодулем.
- Управляться Mi Mix 4 будет операционной системой Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.
Фото Xiaomi Mi Mix 4
Изображение, которое "слили" в сеть, демонстрирует будущий смартфон от Xiaomi. Интересно, что оно подтверждает и предыдущие утечки.
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