Чем интересен смартфон Xiaomi Mi Mix 4

Как мы уже отмечали, это будет первый смартфон Xiaomi с фронтальной камерой расположенной за экраном. Кроме того, он получит довольно интересную "начинку", которая точно привлечет внимание пользователей.

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Например известно (но пока это только слухи), что смартфон получит OLED панель с размером 6,67", а ее разрешение равно формата Full HD+. По слухам также экран будет поддерживать высокую частоту обновления. Относительно функций безопасности, то сканер отпечатков пальцев также будет внутренним – встроенным в экран.

Технические характеристики Xiaomi Mi Mix 4

Сердцем смартфона будет процессор Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 888 Plus со встроенным модемом Snapdragon X60 5G , что обеспечивает скорость передачи данных до 7,5 Гбит/с.

или со встроенным модемом , что обеспечивает скорость передачи данных до 7,5 Гбит/с. Объем оперативной памяти LPDDR5 RAM составит до 12 Гбайт .

. Что до флэш-накопителя, то UFS 3.1 полчит вместимость – до 512 Гбайт .

. По сети гуляет информация об батареи емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Что до основной камеры, то на корпусе расположится тройной сенсор с 50 -мегапиксельным датчиком Samsung GN1, 48 -мегапиксельным широкоугольным блоком и 48 -мегапиксельным телефотомодулем.

-мегапиксельным датчиком Samsung GN1, -мегапиксельным широкоугольным блоком и -мегапиксельным телефотомодулем. Управляться Mi Mix 4 будет операционной системой Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

Фото Xiaomi Mi Mix 4

Изображение, которое "слили" в сеть, демонстрирует будущий смартфон от Xiaomi. Интересно, что оно подтверждает и предыдущие утечки.

"Живое" фото Xiaomi Mi Mix 4 и рендер на основе данных / Фото Gizmochina

Ранее Xiaomi представила обновленную версию бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 9C. Модель интересна тем, что производитель увеличил объем памяти и теперь смартфон можно приобрести в версии с 4 Гб оперативной памяти и 128 Гбайт флэш памяти.