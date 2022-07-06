Самым заметным обновлением, конечно же, стал дизайн, смена которого наиболее масштабна в истории серии. Производитель отказался от классического дизайна "таблетки", сделав устройство похожим на обычные часы, при этом оставив возможность легкой замены ремешков. Также "завезли" долгожданную функцию отслеживания местоположения.

Обидное заявление обо всей серии смартфонов Xiaomi 12S означает, что новинку получат не все.

Характеристики Xiaomi Mi Band 7 Pro

Новинка получила встроенный приемник GPS, слухи о котором ходили с момента выпуска Mi Band 5. Он позволяет записывать маршрут владельца даже без смартфона.

Браслет выдерживает погружение в воду с давлением до 5 атмосфер.

Для новинки предусмотрено более 180 вариантов дизайна главного экрана с уникальными циферблатами.

Также появилась долгожданная функция Always On Display – она предлагает разные варианты отображения.

В комплекте, конечно же, есть датчики пульса и кислорода в крови.

Кроме того, предусмотрено 10 курсов по бегу и 117 режимов тренировок с автоматическим распознаванием 14 самых популярных.

Диагональ AMOLED-экрана составляет 1,64 дюйма с плотностью 326 пикселей на дюйм (456х280 против 490х192 в обычном Band 7). Такой большой дисплей есть не во всех "умных" часах. Экран занимает 87,7% площади передней панели.

В умеренном режиме использование гаджета способно работать 12 дней, а под нагрузкой – до 6 дней.

В наличии также быстрая зарядка и встроенный NFC-модуль.

Продажи стартовали в Китае уже в день презентации, 4 июля. Стоимость – 57 долларов, что равняется почти 1700 гривнам. Пользователь может выбрать череду шести классических ремешков разных цветов по 7 долларов и кожаных за девять долларов.

Отмечается, что сразу после выхода браслет получил первое обновление, которое добавило новые функции: автоматическое распознавание скакалки, эллиптического тренажера и гребного тренажера, оптимизацию функций мониторинга здоровья (таких как сон, частота сердечных сокращений, содержание кислорода в крови), оптимизацию напоминания отключение Bluetooth, поддержку редактирования некоторых установленных компонентов циферблата, поддержку большего количества циферблатов.