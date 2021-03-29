Xiaomi Mi Band 6 зяввися на живому фото
За чутками, Xiaomi презентує новий фітнес-трекер Mi Band 6 вже 29 березня. Ще до анонсу живе фото новий трекер з'явився у соціальній мережі Weibo.
Источник:Weibo
Фото доводить одну із важливих переваг 6 покоління – він отримав більший екран. Також оприлюднили наочне порівняння екранів Mi Band 5 і Mi Band 6.
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Що відомо про Mi Band 6
Як свідчать фото, новинка отримає поліпшену графіку тепер займає практично всю площу передньої панелі. Схематичне зображення нижче дає змогу краще зрозуміти, наскільки екран Mi Band 6 крупніше екрану Mi Band 5.
Про характеристики Mi Band 6 теж дещо відомо. Фітнес-браслет зберіг модуль NFC, GPS та датчик насичення крові киснем (SpO2).
Так може виглядати Mi Band 6 / Фото Weibo
Також виробник передбачає нові режими тренування (всього їх буде близько 30) та інтеграція з Telegram і WhatsApp.
Що стосується ціни, то вона повинна залишитися на рівні ціни Mi Band 5, нагадаємо 5 покоління коштує в Україні приблизно 1300 гривень.
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