Обновления не просто исправляет ошибки и повышает стабильность, но и добавляет новую функциональность. Добавим, что за пределами Китая браслет получит название Xiaomi Mi Smart Band 6.

Интересно Xiaomi официально представила свой первый сложный смартфон Mi MIX FOLD

Производитель также обновил фирменное приложение для смартфонов – Mi Fit, который получил поддержку Xiaomi Mi Smart Band 6.

Что нового для Mi Band 6

Апдейт для нового браслета приносит функцию отслеживания качества дыхания во сне. Эта функция позволит пользователям с плохим качеством сна получить точную информацию и принять меры.

Компания объявила об этой особенности во время анонса девайса, однако ее можно активировать только после установки обновления. За пределами Китая пользователи смогут установить апдейт сразу после покупки.

Напомним, украинские цены на новинку пока необъявлены, но на европейском рынке Mi Band 6 стоит 44,99 евро (что примерно 1 400 гривен).