Компания Xiaomi провела большую презентацию в Китае. Вместе с топовыми смартфонами Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra официально представила долгожданный фитнес-трекер Mi Band 6.

Новинка должна была была получить приемник GPS, но этого не произошло. Хотя новинка таки получила модуль NFC, но есть и версия без него. Также появился пульсоксиметр.

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Характеристики Mi Band 6

Девайс получил AMOLED-дисплей с диагональю 1,56 дюйма. Он на 50% больше дисплея Mi Band 5.

Также здесь предусмотрено более 130 вариантов оформления нового экрана и 30 режимов тренировок. Кстати, разработчики добавили функцию автоматического определения тренировки.

Xiaomi Mi Band 6 / Скриншот

Фитнес-браслет поддерживает постоянный мониторинг сердцебиения, что позволяет определять оксигенацию крови и анализировать качество сна.

Здесь предусмотрена водозащита, что дает возможность погружаться на глубину до 50 метров. На одном заряде новинка работает до 14 суток. Фитнес-браслет заряжается с помощью магнитной системы.

Цена

На китайском рынке стоит 43 доллара (1 200 гривен). О доступности и ценах устройства в Украине будет сообщено дополнительно.