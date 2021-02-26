Xiaomi Mi Band 6 позволит отвечать на сообщения в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах. Упоминания о новой полезной функции были обнаружены при анализе последней версии программы Mi Fit, предназначенной для контроля за состоянием здоровья.

Речь идет о возможности отвечать на SMS и сообщения в популярных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram.

Интересно Facebook договорилась с Австралией: соцсеть инвестирует миллиард в новостную индустрию

Чего ожидать

Судя по данным, найденных в коде Mi Fit пользователи получат возможность выбирать ответ из списка заранее заготовленных вариантов.

Согласно предварительным истоками, Mi Band 6 будет сильно превосходить функциональность актуального Mi Band 5. Фитнес-трекер получит возможность измерять уровень кислорода в крови пользователя, а также получит модули NFC и GPS.

Кроме того, устройство сможет похвастаться поддержкой голосового помощника Amazon Alexa и увеличенным, по сравнению с предшественником, экраном.

Международная версия Xiaomi Mi Smart Band 6 уже начала получать необходимые сертификаты за пределами Китая.