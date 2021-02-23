Компания Xiaomi работает над новым поколением своего фирменного фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 6. Причем презентацию уже не долго ждать, ведь модель получила все необходимые сертификаты за пределами Китая.

Кстати, название Xiaomi Mi Smart Band 6 уже получило подтверждение в документации – в базе данных индонезийского полугосударственного оператора-монополиста Indonesia Telecom, где гаджет уже прошел сертификацию.

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Ранее модель получила необходимый сертификат для Индии.

Что известно о Mi Smart Band 6

Согласно предварительным данным, умный браслет Xiaomi Mi Band 6 будет во многом "лучше" предшественника Mi Band 5. Новинка получит поддержку датчиков для измерения кислорода в крови SpO2, модуль для бесконтактной оплаты NFC, GPS. Также он будет поддерживать голосового помощника Alexa.

Среди нововведений – больший размер экрана. Расширится и программная функциональность. В частности, вместо 11 режимов активности будет уже 30, в числе новых – танцы, зумба, крикет, баскетбол и кикбоксинг.

Также, по слухам, появится приложение Pomodoro Tracker, которое позволяет просматривать расширенную статистику сна прямо в самом фитнес-браслете.