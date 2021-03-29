По слухам, Xiaomi представит новый фитнес-трекер Mi Band 6 уже 29 марта. Еще до анонса живое фото нового трекера появилось в социальной сети Weibo.

Фото доказывает одно из важных преимуществ 6 поколения – он получил больший экран. Также обнародовали наглядное сравнение экранов Mi Band 5 и Mi Band 6.

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Что известно о Mi Band 6

Как свидетельствуют фото, новинка получит улучшенную графику, которая теперь занимает практически всю площадь передней панели. Схематическое изображение ниже позволяет лучше понять, насколько экран Mi Band 6 крупнее экрана Mi Band 5.

О характеристиках Mi Band 6 тоже кое-что известно. Фитнес-браслет сохранил модуль NFC, GPS и датчик насыщения крови кислородом (SpO2).



Так может выглядеть Mi Band 6 / Фото Weibo Так может выглядеть Mi Band 6 / Фото Weibo

Также производитель предусматривает новые режимы тренировки (всего их будет около 30) и интеграцию с Telegram и WhatsApp.

Что касается цены, то она должна остаться на уровне цены Mi Band 5, напомним, 5 поколение стоит в Украине примерно 1 300 гривен.