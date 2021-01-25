Серия Mi Band от Xiaomi - уже не первый год является самым популярным фитнес-трекером в мире. Не удивительно, что выход нового поколения ждут с большим нетерпением. 6 поколения должны традиционно презентовать в конце весны или в июне.

И хоть до выхода нового поколения ждать еще несколько месяцев, но в сети уже появились некоторые детали о будущей новинке, пишет Geekdoing.

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Что известно о Mi Band 6

Новые данные о Xiaomi Mi Band 6 были взяты из приложения Zepp (ранее известное как Amazfit). Там есть информация, что фитнес-браслет выйдет в двух версиях: XMSH16HM и XMSH16HM. Уже традиционно, первая версия получит модуль NFC для бесконтактной оплаты, а вторая – нет.

Девайс также получит GPS, функцию пульсоксиметра для измерения SpO2 и будет поддерживать работу с голосовым помощником Alexa. Также есть вероятность, что экран устройства станет существенно больше.

Кроме того, производитель существенно расширит программную часть Mi Band. Во-первых, появится приложение Pomodoro Tracker, что позволяет просматривать расширенную статистику сна прямо на самом фитнес-браслете.

Количество режимов активности вырастет до 30, среди которых будут танцы, зумба, крикет, баскетбол и кикбоксинг и тому подобное.