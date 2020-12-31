Несколько дней назад компания Xiaomi представила в Китае свой новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Сначала он стал доступен для предзаказа на родном рынке. А уже с сегодняшнего дня стартовали предварительные заказы на глобальном рынке.

Магазин Giztop, который первым начинает продажи глобальных версий китайских новинок, также начал прием предварительных заказов на Xiaomi Mi 11.

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Заказав смартфон сейчас пользователь получит модель с китайским и английским языками в меню. Смартфон работает в сетях 4G и 5G.

Цена

Что касается стоимости, то она будет выше на международном рынке.

Так, версия Mi 11 с 8/128 ГБ памяти стоит 799 долларов (22 700 гривен). При этом в Китае она оценена в 610 долларов.

Глобальная версия смартфона с 12/256 ГБ стоит 1099 долларов (31 200 гривен). В Китае эта модель обойдется в 720 долларов.

Чем интересен

Xiaomi Mi 11 получил экран AMOLED с диагональю 6,81 дюйма. Дисплей поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц и частоту опроса сенсорного слоя 480 Гц.

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Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 888. Смартфон поддерживает 55-ваттную ведущую и 50-ваттную беспроводную зарядку. Емкость аккумулятора равны 4600 мАч.

Основная камера здесь 108-мегапиксельная с оптической стабилизацией, дополнительно установлены датчики изображения разрешением 13 и 5 Мп. Смартфон работает под управлением MIUI 12 на базе Android 11.