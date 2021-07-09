Xiaomi Mi 11 Ultra является единственным смартфоном производителя, который оснащен дополнительным экраном на задней панели. Теперь этот экран стал еще более полезным.

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Как работает новый режим

Новая прошивка проходит под номером V12.5. 10. 0.RKACNXM, она добавляет новую функцию под названием Super Power Saver Mode. Согласно официальному описанию, режим Super Power Saver Mode отключает основной дисплей телефона.

При активации этого режима можно пользоваться только дополнительным дисплеем на задней панели. Он показывает не только время, но и информацию о вызовах, сообщениях и прочее.

Xiaomi утверждает, что в режиме Super Power Saver Mode смартфон может проработать 14 дней без подзарядки. При этом производитель уточняет, что в реальных условиях время может оказаться разным и зависит от множества различных факторов.

Функцию обещали для Xiaomi Mi 11 Ultra еще в момент анонса, однако стала доступна она только сейчас.