Xiaomi начала продажи суперфлагмана Xiaomi Mi 11 Ultra, который получил самый большой датчик изображения в индустрии и дополнительный экран на задней панели. Смартфон уже можно купить в Китае.

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Повреждения и их последствия

Один из первых покупателей новинки разместил фото сломанного Mi 11 Ultra на Baidu. Предположительно речь идет не про краш-тест, в рамках которого проверяют прочность устройств с помощью разнообразных манипуляций, а о случайном повреждении. Владелец банально мог сесть на телефон. Его корпус остался в неестественно изогнутом состоянии, а задняя панель просто раскрошилась.

Сломанный Xiaomi Mi 11 Ultra / Фото Mydrivers

Однако нельзя и исключать возможности того, что это было сделано специально. Никакой информации с деталями нет.

Стоит отметить, что Xiaomi 11 Pro и Xiaomi 11 Ultra в Китае продаются с сервисной программой MiCare. Это означает, что в течение двух лет пользователи могут дважды поменять поломанный экран, а также отремонтировать другие повреждения устройства.

Как пишет источник, пока от Xiaomi не поступали предложения ремонта Xiaomi 11 Ultra, но на примере Xiaomi 11 понятно, что самая высокая стоимость ремонта – это материнская плата и детали экрана. Ориентировочная цена за гарантию на материнскую плату Xiaomi Mi 11 составляет 2250 юаней, а стоимость гарантийного ремонта для дисплея – 1430 юаней. Цена же нового смартфона Xiaomi 11 Ultra стартует от суммы 5 999 юаней.