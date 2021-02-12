Компания Xiaomi пока не представила топовую версию флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra. Но в сети появляются все больше деталей. Сейчас на канале филиппинского YouTube-блогера Tech Buff появился разбор характеристик будущей новинки.

Видео через некоторое время исчезло. Но информация уже разлетелась по просторам интернета. Интересно, что Ultra-версия существенно отличается от стандартного Mi 11.

К теме Xiaomi выпустила уникальный смартфон, изогнутый со всех сторон

Что известно об Mi 11 Ultra

Основная камера имеет 3 модуля:

главный – на 50 Мп,

широкоугольный – на 48 Мп,

телефото – на 48 Мп со 120-кратным зумом.

Также можно наблюдать тройную светодиодную вспышку, надпись 120X Ultra Pixel AI Camera и небольшой вспомогательный экран. Его можно использовать для качественных селфи с основной камеры.

Так может выглядеть Xiaomi Mi 11 Ultra

В Mi 11 Ultra будет оснащен OLED-экраном с диагональю 6,8 дюймов с разрешением WQHD+ и частотой обновления изображения 120 Гц.

Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Сердцем смартфона является процессор Qualcomm Snapdragon 888. Емкость аккумулятора – 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

Пока нет информации о цене и дате анонса будущей новинки.